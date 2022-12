Dal Brasile: Pelé non risponde alla chemioterapia, trasferito nel reparto cure palliative

Non arrivano buone notizie dal Brasile sulle condizioni di salute di Pelé. O Rei sta lottando da un paio di anni contro un tumore al colon. La leggenda brasiliana è stato ricoverato martedì scorso in ospedale. Sembrava un controllo di routine (è stato lui stesso a dirlo), ma oggi è arrivata una notizia quanto mai triste. I medici hanno deciso di interrompere la chemioterapia perché il suo corpo non risponde più alle cure. Questa mattina un articolo pubblicato sul quotidiano Folha de Sao Paulo ha svelato che Pelé non risponde più al trattamento chemioterapico e che da ora in avanti non sarà più sottoposto a test o trattamenti invasivi. I medici avrebbero avviato le cure palliative destinate ai malati terminali.

Foto: Figlia Pelé Instagram