Dal Brasile: Neymar nei guai, è accusato di stupro

Direttamente dal Brasile arrivano brutte notizie per Neymar. L’attaccante del Psg è stato accusato di stupro: l’indiscrezione lanciata da UOL e GloboEsporte è stata confermata dalla polizia brasiliana. Secondo la denuncia depositata alla polizia dalla giovane, i contatti con Neymar sarebbero iniziati su Instagram fino all’invito per la ragazza di andare a Parigi: “Arrivata il 15 maggio 2019 – si legge nella denuncia – la vittima ha detto che alla stessa data Neymar è arrivato intorno alle 20 presso l’hotel, a quanto pare ubriaco […] ma ad un certo punto, Neymar è diventato aggressivo, e con la violenza, praticava un rapporto sessuale contro la volontà della vittima”. La vittima, inoltre, si sarebbe spaventata nel denunciare il fatto in un altro Paese, scegliendo alla fine di farlo in territorio brasiliano.

Foto: AS