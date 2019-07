Dal Brasile: Milan-Duarte, scambio di documenti con il Flamengo

Il Milan è piombato con decisione su Leo Duarte, difensore centrale classe 1996 di proprietà del Flamengo. E’ questa la notizia che arriva da GloboEsporte, che parla di scambio di documenti in corso tra le parti per un’operazione da circa 11 milioni di euro. Affare dunque in dirittura, al punto che – secondo quanto si legge tra le colonne della sopracitata fonte – la fumata bianca definitiva dovrebbe arrivare entro domani.

Foto: colunadofla.com