Dal Brasile: Marcelo viene fermato dalla polizia e rifiuta l’alcoltest. Patente ritirata

Disavventura per Marcelo. Come riporta O Globo, infatti, il terzino del Real Madrid, in brasile per le vacanze prima di cominciare la nuova stagione con i blancos, è stato fermato lunedì notte da una pattuglia, rifiutando però di sottoporsi all’alcoltest. A quel punto, è stato inflitto il massimo della pena all’esterno: multa di 675 euro e patente ritirata, con il brasiliano che non potrà guidare in Brasile per un anno.

Foto Twitter Real Madrid