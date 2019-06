Dal Brasile: Lucas Silva nel mirino di molti club europei, c’è anche l’Atalanta

Quest’estate il futuro di Lucas Silva dovrà prendere una svolta decisiva. Il centrocampista brasiliano ha giocato per 2 anni e mezzo con la maglia del Cruzeiro, ma il suo cartellino è di proprietà del Real Madrid. Come riporta il portale brasiliano UOL Esporte, sul giocatore c’è l’interesse di molti club europei come Benfica, Espanyol, Siviglia e Atalanta, ma anche dal Messico, América e Tigres osservano interessate. Il contratto con le Merengues scade nel 2020 e l’intenzione è quella di trovare una sistemazione definitiva per il futuro di Lucas Silva.

Foto: As