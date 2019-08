Dal Brasile: l’Atalanta sulle tracce di Luan del Gremio

Dal Brasile nelle scorse ore è rimbalzata la voce di un interessamento dell’Atalanta per Luan Guillerme de Jesus Vieira, attaccante classe ’93 del Gremio. Secondo l’autorevole portale Globoesporte (notizia della prima mattina) ci sarebbero già stati i primi contatti con il club brasiliano, una situazione da monitorare in attesa di nuovi sviluppi. Luan è una seconda punta che vanta due presenze in Selecao e un curriculum da 157 partite e 42 gol con il Gremio.

Foto: thekoptimes.com