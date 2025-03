Dal Brasile: il CT Dorival Junior verso l’esonero

Dorival Junior è a un passo dall’addio alla Nazionale brasiliana. Il pesante 4-1 contro l’Argentina ha portato la Federazione verdeoro a prendere una decisione netta: stando a quanto riportato da UOL Esporte il commissario tecnico verrà sollevato dall’incarico nei prossimi giorni, decisivi i risultati non entusiasmanti nelle ultime uscite. Il Brasile è quarto nella classifica per le qualificazioni ai Mondiali in Sudamerica, e dovrà sudare parecchio da qui alla fine per riuscire a strappare il pass per il Mondiale.

Foto: Instagram Brasile