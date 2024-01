Dal Brasile: il Benfica prova l’affondo per Marcos Leonardo del Santos

Secondo quanto riportato da Globoesporte, il Benfica sarebbe in procinto di presentare un’offerta formale per il giocatore del Santos in maglia numero 9, vale a dire Marcos Leonardo. Per il giocatore, il Benfica dovrebbe presentare un’offerta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Santos, proprietario del 70% dei diritti economici del giocatore, ha un accordo con lo staff dell’atleta per venderlo a condizione di un’offerta minima di 18 milioni di euro. Tuttavia, il presidente Marcelo Teixeira non sembra al momento intenzionato a vendere il giocatore per meno di quella cifra.

Foto: Instagram Marcos Leonardo