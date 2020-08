Dal Brasile: Gabriel Jesus per sostituire Luis Suarez

Mentre Luis Suarez lascerà il club quest’estate, il Barcellona cerca un sostituto. Secondo Globoesporte, Gabriel Jesus, 23enne attaccante brasiliano del Manchester City, sarebbe l’attaccante scelto per rafforzare il settore offensivo del Barcellona. Operazione complicata ma la telenovela Messi, con gli Skyblues in pole position per permettersi l’argentino, potrebbe logicamente aiutare a trovare una soluzione.

Foto: Twitter Man City