Dal Brasile: colpo Lipsia, è fatta per Luan Candido del Palmeiras. I dettagli

Colpo di prospettiva del Lipsia. Il club tedesco, secondo Globoesporte, ha in pugno Luan Candido, laterale classe 2001 in forza al Palmeiras. Il giovane talento verdeoro piaceva a tante big, ma a spuntarla sarebbe stata la società della Red Bull. Come conferma il Mundo Deportivo, il Lipsia avrebbe infatti raggiunto un accordo con il Palmeiras sulla base di 8 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto fino al 2023. Il trasferimento, salvo clamorose sorprese, sarà effettivo il prossimo 1° luglio.

Foto: esportefera.com.br