Dal “Boxing Day” al “Wedding Day”: a Valladolid Lunin ottiene il “Sì” in campo

Lo stadio del Valladolid si è riempito d’amore, e per una volta non a favore della squadra biancoviola. Il portiere ucraino Andrey Lunin ha avanzato la proposta di matrimonio alla sua amata al centro del campo di gioco. Anastasia Tamazova, compagna e futura sposa, non ha potuto dire di no e il bacio sul rettangolo verde è diventato in poco tempo virale sui social. L’estremo difensore, classe 1999, è in prestito dal Real Madrid, ma in stagione è stato utilizzato solo in un’occasione.

Foto: Instagram