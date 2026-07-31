Dal Belgio: Venezia, è fatta per il difensore Halhal

31/07/2026 | 11:28:59

Colpo Venezia per la difesa. Come anticipato da Sacha Tovalieri con un tweet delle 11,21 è fatta per il marocchino-francese Redouane Halhal, classe 2003 in uscita dal Mechelen. Operazione da circa 5 milioni più bonus con una possibile percentuale su eventuale futura cessione. Entro le prossime 48 ore visite e firme. Il mercato del Venezia non si ferma, l’intento è quello di consegnare una squadra sempre più competitiva a Stroppa.

Foto: Instagram personale