Dal Belgio: United, accelerata per Meunier del Psg. Le cifre dell’offerta

Il Manchester United accelera per Thomas Meunier. Secondo quanto riporta il quotidiano belga La Dernière Heure, il club inglese avrebbe intensificato i contatti per assicurarsi il cartellino del laterale in uscita dal Paris Saint-Germain. I Red Devils – si legge – avrebbero presentato un’offerta da 25 milioni di euro avvicinandosi alle richiesta del club parigino. La volontà dello United è quella di anticipare le altre pretendenti (su tutte l’Arsenal) per Meunier.

Foto: bfmtv.com