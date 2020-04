Dal Belgio: Siviglia, fari puntati su Sambi Lokonga dell’Anderlecht

Il Siviglia è già attivo sul mercato, a fine stagione andrà via a parametro zero il veterano Ever Banega e la dirigenza intende sostituire l’argentino con un centrocampista di livello. Secondo quanto riferiscono nelle ultime ore in Belgio, più precisamente sul portale Dernière Heure, il club andaluso ha puntati i propri fari su Sambi Lokonga. Si tratta di un mediano completo, abile si in fase di costruzione che in quella di interdizione. Il giovane, originario del Congo, è già nel giro della Nazionale Under 21 belga, il suo cartellino è di proprietà dell’Anderlecht ed è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Il futuro del 20enne, però, potrebbe essere in Liga spagnola.