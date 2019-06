Dal Belgio sicuri: Victor Osimhen prossimo colpo dell’Atalanta

Il nome nuovo per l’attacco dell’Atalanta può essere Victor Osimhen. Il nigeriano classe ’98 è reduce da un’ottima stagione con la maglia dello Charleroi in Belgio e secondo i media locali il suo futuro sarà in Italia. Il portale Dhnet.be è sicura che la società di Percassi verserà 15 milioni di euro nelle casse dello Charleroi per garantirsi le prestazioni del giovane nigeriano. Una stagione fatta di gol, ben 20, che ha messo Osimhen nel mirino della Dea. Arrivato in estate in prestito dal Wolfsburg, il giocatore è stato prontamente riscattato dal club belga per 3,5 milioni di euro.

Foto: dhnet.be