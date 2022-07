Dal Belgio: salta Muriqi al Brugge per “visite mediche mediocri”

È saltato il trasferimento di Vedat Muriqi al Brugge. Secondo il portale Voetbal Belgie Turkiye il club ha fatto sapere che l’attaccante non ha superato le visite mediche e che gli sarebbero serviti 2 mesi per rimettersi in forma. Considerate “visite mediche mediocri”. La dirigenza del Brugge aveva proposto alla Lazio un prestito con diritto di riscatto, ma Lotito ha prontamente rifiutato.

Foto: Twitter Lazio