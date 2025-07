Dal Belgio, Jashari al Bruges: “Io qui non gioco più”. E il Milan lo aspetta

29/07/2025 | 22:12:21

Stando a quanto riportato dal quotidiano belga Nieuwsblad, l’obiettivo del Milan Jashari avrebbe comunicato al Bruges di non avere più intenzione di giocare con in Belgio. “Io qui non gioco più” ha detto l’elvetico al club, dopo la mancata convocazione dello scorso week-end per la prima giornata di campionato. E i rossoneri attendono dopo gli aggiornamenti dello scorso 25 luglio.

Foto: Instagram Jashari