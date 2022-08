Dal Belgio: il Brugge si avvicina a Oneydika

Raphael Oneydika è stato un nome accostato al Milan nell’ultima settimana, centrocampista nigeriano in uscita dal Midtjylland, votato come miglior giovane del campionato danese nell’ultima stagione. La valutazione è di 6-7 milioni più eventuali bonus, una cifra che ha spaventato il Milan. Ma non il Club Brugge che si sta avvicinando alla definizione come hanno riportato diverse fonti in Belgio nelle ultime 48 ore e come hanno rilanciato poco fa.

Foto: Sito Ufficiale Midtjylland