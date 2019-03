Dal Belgio: il Chelsea rifiuta l’offerta di 82 milioni del Real Madrid per Hazard

Eden Hazard è da tempo nella lista dei desideri del Real Madrid. Il giocatore del Chelsea potrebbe accendere il mercato estivo e dal Belgio sono convinti di questo. Il portale HLN sostiene che da Londra sia stata rifiutata l’offerta da 82 milioni del Real Madrid per Hazard. I media inglesi sostengono anche che il Chelsea non lascerà partire il suo calciatore per una cifra inferiore ai 100-120 milioni di euro.

Foto: Mundo Deportivo