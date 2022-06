Dal Belgio: anche l’Anversa su Mertens

Come riporta HLN Sport, ci sarebbe anche l’Anversa su Dries Mertens, attaccante che lascerà il Napoli il 30 giugno e che deve valutare il proprio futuro.

Sarebbe proprio il nuovo tecnico del club belga, Mark Van Bommel, a provare a convincere “Ciro”. Van Bommel che ha giocato con Mertens circa 10 anni fa, nel PSV Eindhoven. Anche Nainggolan, come riporta sempre HLN Sport, starebbe contattando il giocatore, per provare a convincerlo.

Come riportato nei giorni scorsi, Mertens è stato proposto a Lazio e Roma. Sarà il belga a scegliere se restare in Italia o tornare in patria per concludere la carriera.