DAKA, UNA MACCHINA DA GOL

Patson Daka si è preso la scena a Salisburgo. L’attaccante è stato il vero protagonista, negli ultimi due anni, del campionato austriaco collezionando brillanti prestazioni e tantissimi gol: nella stagione 19/20 è sceso in campo 31 volte realizzando ben 24 gol, nell’annata appena trascorsa (la 20/21) ha giocato 28 partite ed ha segnato 27 gol. Numeri incredibili che gli hanno permesso di catturare l’attenzione di numerosi club in giro per l’Europa, tra cui anche la Roma che segue con grande attenzione il giovane classe 1998.

Dopo l’addio di Haaland direzione Dortmund, il Salisburgo ha puntato sul 22enne che si è messo in luce come meglio non avrebbe potuto. Dotato di buona velocità e discreta tecnica, sul fronte offensivo può svariare dappertutto, ma in Austria è esploso da punta centrale. Fisico imponente, utile anche come uomo assist, sotto porta ha dimostrato di essere cinico e di non fallire le occasioni che si creano. Ha uno stile di gioco differente, è deciso palla al piede ed è bravo a far salire la squadra. In questi anni a Salisburgo è migliorato tantissimo ed ha avuto una crescita esponenziale. I numeri sono tutti dalla sua parte.

Nato il 9 ottobre del 1998, è cresciuto nello Zambia, dove si è messo in mostra con la Nazionale under-17 del proprio paese: da lì è stato notato e acquistato nel 2016 dal Salisburgo che scommette su di lui. Ha esordito con la Primavera ed ha contribuito con i suoi gol alla vittoria della UEFA Youth League. Nel gennaio del 2017 passa in prestito al Liefering, un club satellite del Salisburgo, scende in campo 27 volte e segna 6 gol. Il 25 agosto seguente, debutta nella massima serie austriaca contro il Sturm Graz. Nella stagione 2018/2019 passa ufficialmente nella prima squadra del Salisburgo, conclude quella stagione con 15 presenze e 3 gol.

Esplode definitivamente nella stagione 2019/20, dove sorprende tutti grazie ai suoi gol. Il 27 novembre 2019, grazie alla rete in Champions League contro il Genk, diventa il primo calciatore zambiano a segnare in quella competizione. Colleziona record su record e nell’annata appena trascorsa realizza una tripletta in soli 8 minuti, nella vittoria per 4-0 contro il Sturm Graz. Ha davanti un futuro davvero luminoso. I club di tutta Europa si sono già fatti avanti, adesso tocca al giocatore decidere cosa fare.

