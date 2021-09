Daka: “Con il Napoli sarà una partita molto difficile. Noi sfrutteremo i loro punti deboli”

Patson Daka, attaccante del Leicester, alla vigilia della gara contro il Napoli valida per la prima giornata di Europa League, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese: “Il Napoli è una squadra molto forte, molto fisica e lotta sempre fino alla fine. Ogni squadra però ha un punto debole e dobbiamo sfruttarlo al meglio con i nostri punti di forza. Siamo bravi a tenere la palla, quindi questo può frustrare le squadre. Nelle poche volte che ho giocato contro di loro (col Salisburgo, ndr), ho sempre sentito che erano molto più forti in casa. Quando giocano in trasferta forse si adattano un po’ di più, quindi vedremo se questo è l’approccio che cercano. In ogni caso, sarà una partita molto difficile contro una buona squadra”.

Foto: Twitter Leicester