Dainelli: “Ho trascorso più tempo con Toni, Gilardino e Gobbi piuttosto che con mia moglie”

Dario Dainelli, ex giocatore, tra le altre, di Livorno, Fiorentina e Chievo, si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Restare nel mondo del calcio? E’ un’opportunità, farò ciò che mi garantirà una gratificazione. Il calcio mi ha dato possibilità di conoscere persone nuove, di aiutare il prossimo, di sostenere un gruppo, di sentirsi parte di una famiglia. Non ho fatto i conti, ma penso di aver passato più tempo con gente come Toni, Gilardino e Gobbi che con mia moglie”.

Foto: sito ufficiale Chievo