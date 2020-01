L’Everton a lavorare molto anche sul mercato in uscita e si appresta a salutare alcuni elementi. Secondo quanto riferisce il Daily Star, presto Oumar Niasse, Cuco Martina e Cenk Tosun lasceranno i Toffees. I tre sopracitati non rientrano nel progetto tecnico di Carlo Ancelotti e pronti a salutare per trovare una nuova sistemazione.