Daily Mail, Evra: “Pogba non si sente amato allo United”

Paul Pogba non si sente amato al Manchester United. Questo è quanto ha detto il suo connazionale ed ex-compagno Patrice Evra in un’intervista al Daily Mail. Il centrocampista francese è uno dei protagonisti di questa sessione di calciomercato ma, nonostante il forte interesse del Real Madrid, il suo tecnico Solskjaer ha confermato la sua permanenza nel Regno Unito anche nella prossima stagione. Certo che le parole dell’ex terzino della Juve potrebbero non passare del tutto inosservate: “Non so cosa preveda il futuro di Paul. So che si sentiva davvero amato alla Juventus e che non si sente invece amato a Manchester. Ci scordiamo sempre cos’è essere un calciatore. È giocare sul campo. Quindi si critica quando non gioca bene, ma se gioca bene, ci si deve concentrare su quello. Quando compri belle macchine e grandi case, crei odio e gelosia, quindi devi migliorare sempre di più perché questo non influisca in negativo“.

Foto: Marca