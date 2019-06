Daily Mail: Arsenal, occhi puntati sul giovane Szoboszlai del Salisburgo

Dominik Szoboszlai è il nome nuovo per il centrocampo dell’Arsenal. Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Sun, il classe 2000 ungherese piace – e non poco – al tecnico dei gunners, Unai Emery, che vorrebbe riuscire a farlo approdare immediatamente a Londra. Il giocatore, sotto contratto con il Salisburgo fino al 31 maggio del 2022, ha collezionato 16 presenze nel corso dell’ultima Bundesliga, mettendo a segno 3 reti e servendo 6 assist ai propri compagni.

Foto: The Sun