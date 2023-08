Daichi Kamada, la Lazio aspetta il Samurai

La Lazio aspetta Daichi Kamada. I contatti ripartiti a sorpresa, come anticipato nella serata di ieri, stanno andando avanti velocemente, al punto che i biancocelesti hanno accettato tutte le condizioni e si sta lavorando sulla documentazione per accoglierlo presto nella Capitale. Classe 1996, nato a Ehime, prefettura del Giappone: nipponico, si è trasferito in Europa nel 2017 per giocare soprattutto in Germania dove si è distinto con la maglia dell’Eintracht Fracoforte. Trequartista, che può essere utilizzato anche come mezz’ala. In quasi tutta la sua carriera europea ha giocato dietro le punte, così come nel periodo giapponese. In poche circostanze ha ricoperto altri ruoli più offensivi, da esterno o supporto del centravanti. Nella sua unica stagione belga, al VV Sint-Truiden, Kamada è stato invece principalmente utilizzato come seconda punta, riuscendo ad andare in doppia cifra con 16 reti nelle varie competizioni, ai quali si sono aggiunti anche 9 assist. Dal 2019 è stato stabilmente utilizzato come trequartista, ma nel 2022/2023 ha invece ricoperto un ruolo da interno di centrocampo trovando comunque 9 reti e 7 assist in Bundesliga. Ambidestro, freddo davanti al portiere: rapidissimo palla al piede con ottima visione di gioco, sa inserirsi perfettamente mostrando una grande abilità nello svariare su tutto il fronte d’attacco.

Foto: Instagram Kamada