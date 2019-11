Dai rumors di mercato al rinnovo con clausola monstre: il Benfica blinda Grimaldo

Dalle sirene di mercato al rinnovo di contratto: il Benfica blinda Alejandro Grimaldo, uno dei propri gioielli più preziosi. Il club lusitano, attraverso i canali ufficiali di comunicazione, ha annunciato che il laterale spagnolo ha firmato un nuovo accordo fino al 2023. Da tempo obiettivo dei top club europei (dal Napoli all’Atletico Madrid passando per le big di Premier League), il classe ’95 è sempre più un punto fermo delle Aquile di Lisbona. Un rendimento costante e di altissimo livello, certificato dall’importate rinnovo firmato nelle ultimissime ore. Ma non è tutto: secondo i media lusitani, all’interno del nuovo contratto sarebbe stata inserita una clausola rescissoria monstre che allontana i rumors di mercato in vista delle prossime sessioni. Grimaldo-Benfica, il matrimonio continua…

✍ Grimaldo renovou contrato com o SL Benfica até 2023!#PeloBenfica — SL Benfica (@SLBenfica) November 24, 2019

Foto: Twiter ufficiale Uefa