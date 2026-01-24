Dai gol al record strappato a CR7: l’ascesa di En-Nesyri, il nuovo attaccante per Spalletti

24/01/2026 | 13:33:04

La Juventus sta per chiudere per un nuovo centravanti, fisico, strutturato, come richiesto da Spalletti. Dopo la telenovela per Mateta, che il Crystal Palace non svende a meno di 35 milioni, il club bianconero ha virato su Youssef En-Nesyri, attaccante del Fenerbahce. Dopo aver raggiunto l’accordo con il club turco, che vi abbiamo raccontato due giorni fa, ieri sera, come descritto, c’è stato un ampio dialogo sulla formula del trasferimento. Il giocatore vuole garanzie di rimanere alla Juve per più di 5 mesi e si sta limando su questo.

Ma ormai siamo vicini alla chiusura. Operazione da 6 milioni tra ingaggio e prestito oneroso dell’attaccante, con diritto di riscatto fissato a 18 milioni.

Ma chi è questo giocatore, che magari ai più non dirà nulla di eccezionale, ma che vanta qualità importanti e un record incredibile, strappato addirittura al re dei record, che a Torino conoscono benissimo, ovvero Cristiano Ronaldo.

Youssef En-Nesyri (nato il 1 giugno 1997 a Fès, Marocco) è un attaccante marocchino attualmente in forza al Fenerbahçe in Turchia e titolare della nazionale del Marocco, reduce dalla sciagurata finale di Coppa d’Africa. Con i suoi 28 anni e una carriera ormai consolidata tra Spagna e Turchia, è considerato uno dei centravanti più forti della sua generazione per fisicità, abilità aerea e senso del gol.

Cresciuto tra il Maghreb de Fès e la Mohammed VI Academy, esordisce in Europa nel settore giovanile dell’Atlético Malagueño per poi debuttare nel calcio professionistico con il Málaga CF. Dopo Málaga, passa al CD Leganés e poi al Sevilla FC, dove si impone come attaccante affidabile in Liga, segnando oltre 50 gol in campionato e superando il record di marcatore marocchino nella storia del torneo. Nel 2024 si trasferisce al Fenerbahçe per circa €19,5 milioni, continuando a segnare con regolarità nella Süper Lig e nelle competizioni europee.

En-Nesyri è un attaccante prolifico, con grande esperienza, forte fisicamente. Con la nazionale marocchina ha oltre 92 presenze e 25 gol. Nei campionati ha mantenuto una media realizzativa notevole, con stagioni da doppia cifra in gol in diverse annate di alto livello. A Siviglia nel 2020-21, ha realizzato 24 gol, la sua miglior stagione però è la scorsa, nel Fenerbahce, dove ha segnato 30 gol, tra tutte le competizioni. Nella stagione in corso è a quota 8 centri in 25 presenze.

Queste cifre lo rendono un attaccante concreto e costante, capace di incidere con continuità sia in campionati di alto livello che nelle competizioni internazionali.

En-Nesyri inoltre ha già punito le squadre italiane, nella semifinale di Europa League del 2024, poi vinta con il club andaluso, aveva segnato proprio alla Juventus nell’andata, allo Stadium, finita 1-1. A Siviglia finì 2-1 per gli spagnoli che vinsero ai supplementari e andarono in finale vinta poi contro la Roma. Una coppa vinta ai rigori, contro i giallorossi, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Alto 1,88 m con una struttura snella ma potente, En-Nesyri è un attaccante fisicamente dominante. È estremamente forte nel gioco aereo, spesso decisive sono le sue palle alte all’interno dell’area di rigore. E’ un finalizzatore naturale: buon senso della posizione, freddezza sotto porta e colpi di testa spesso vincenti. Inoltre ha buona velocità e attitudine al gioco in profondità: sa scattare alle spalle della difesa e leggere i movimenti degli avversari.

La partecipazione al gioco e la costruzione non sono i suoi punti di forza principali: preferisce essere servito in area piuttosto che coinvolto in fasi di possesso prolungato. (analisi condivisa di alcuni osservatori).

Inoltre vanta un record clamoroso. Una delle immagini più iconiche della sua carriera è il gol di testa segnato al Portogallo ai Mondiali 2022, che permise al Marocco di raggiungere per la prima volta la semifinale nella sua storia (prima africana a riuscire nell’impresa).

Quel colpo di testa fu misurato a 2,78 metri di altezza e, secondo diverse fonti sportive, superò l’altezza di salto di Cristiano Ronaldo nella sua famosa rete di testa contro la Sampdoria in maglia Juve (2,56 m), entrando così nella cultura pop calcistica come uno dei salti più impressionanti mai visti in partita.

Youssef En-Nesyri è un attaccante completo sotto il profilo realizzativo e atletico, capace di fare la differenza con la sua presenza in area di rigore. Con una carriera forte in Europa e un ruolo fondamentale nella nazionale marocchina, si è guadagnato rispetto globale e un posto nei radar dei club top. Dal suo record di salto iconico agli oltre 90 gettoni con il suo paese, En-Nesyri è ormai una figura simbolica del calcio offensivo moderno.

