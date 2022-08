DAI DILETTANTI ALLA TRIPLETTA AL BENTEGODI: WALID CHEDDIRA, NUOVO RE DI BARI

È Walid Cheddira show in casa Bari: prima, una settimana fa, la splendida doppietta al Padova all’Arechi, poi, adesso, addirittura una tripletta al cospetto di una squadra di Serie A come l’Hellas Verona, oltre all’assist vincente per il pareggio di Folorunsho. È lui il capocannoniere della competizione dopo questi primi due turni. È lui la più grande sorpresa di questa inizio di stagione.

Destro di piede, fisico importante considerando i suoi 185 cm di altezza. Può occupare ogni zona del reparto offensivo: può giocare come ala o persino trequartista, ma è stato impiegato con maggiore continuità proprio come punta centrale, la sua vera posizione naturale. Alla rapidità da sprinter abbina forza, generosità e grande opportunismo, mentre risulta da affinare la tecnica.

Origini maricchine, ma italiano di fatto: è nato a Loreto il 22 gennaio 1998. Cresciuto nella squadra della sua città, dal 2014 Cheddira ha mosso i primi passi da calciatore prima in Promozione e poi in Eccellenza. Salutato il Loreto, si mise in mostra in Serie D nel 2017/18: tra le file della Sangiustese raggiunse subito quota 10 gol in campionato, trovandone un altro in Coppa Italia di Serie D. Si confermò sempre con la stessa maglia anche nella stagione successiva, raggiungendo ancora la doppia cifra. Grazie a questo buon rendimento, il Parma dell’ex Faggiano lo acquistò per poi girarlo in prestito in Serie C. Il salto tra i professionisti non si rivelò esaltante per Cheddira, che rimase a secco dopo essersi diviso tra Arezzo e Lecco, prima dell’interruzione anticipata della regular season a causa del Covid-19. Passato al Mantova nella stagione 2020-2021 è tornato a segnare con regolarità, realizzando 9 reti (di cui 2 realizzate al Perugia capolista) e 2 assist. Numeri che hanno attirato l’attenzione del Bari di De Laurentiis che, dopo una stagione in prestito, questa estate ha deciso di puntarci e di acquisire a titolo definitivo le sue prestazioni.

Una fiducia che Walo (così il suo soprannome) ha sentito e sta cercando di ripagare. Due le uscite stagionali (entrambe in Coppa Italia) del Bari fino a questo momento, due le partite che portano il timbro di Cheddira. Infatti, sono ben 5 i gol messi a segno dall’italo-marocchino: 2 nel primo turno contro il Padova e ben 3 contro l’Hellas Verona: “Questa è la mia tripletta, spero sia la prima di una lunga serie” ha dichiarato l’attaccante dopo il trionfo dei Galletti. Cheddira non ha intenzione di fermarsi: Bari può sognare.

