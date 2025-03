Dahl sul futuro: “Non escludo niente, nemmeno un ritorno a Roma”

Durante l’intervista concessa a Sky Sport, Samuel Dahl, difensore del Benfica, ma di proprietà della Roma, ha così parlato del suo momento in Portogallo: “Le cose stanno andando bene, sin dal primo giorno sono sempre stato felice. Ho tante buone persone intorno a me. E poi la cosa più importante sono i minuti in campo e il Benfica me li sta dando. A Lisbona sto giocando e sono davvero felice”.

Poi ha proseguito: “Dura dire se il Benfica sia un passo avanti perché quando si parla di Roma si parla di un club enorme! Nelle competizioni europee i giallorossi poi giocano sempre per vincere. La differenza forse è che il Benfica ogni anno ha l’intenzione di alzare dei trofei. Invece la Roma forse paga il fatto che in Serie A ci sono tantissimi ottimi club che praticano un bel calcio e lottano per le posizioni alte come lei. Quello che accomuna le due squadre forse è il fatto che entrambe giocano ogni partita per vincerla e partecipano ad ogni competizione per andare fino in fondo. Che sia in campionato o nelle coppe europee come Europa League o Champions non cambia nulla. Le conclusioni poi vengano tratte a fine stagione. Dura dire quindi chi tra Benfica e Roma sia più grande”.

Infine, sul futuro: “Saranno i due club a decidere in estate, vediamo quello che accadrà. Ma ci sono tanti bei posti in giro e non si sa mai cosa riservi il futuro. Non escludo niente, nemmeno un ritorno a Roma. Benfica, Roma o altrove: tutto può succedere”.

