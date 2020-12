D’Agostino: “Mi vergogno, è solo una questione di soldi. Abbiamo 15 positivi e ci hanno fatto giocare”

Il presidente della Casertana Giuseppe D’Agostino in conferenza stampa ha commentato così la partita di oggi:

“Il presidente della Viterbese mi ha chiamato alle 14:30 dicendo di non poter rinviare la partita. Mi ha parlato delle sue spese e che non poteva rischiare. E’ una questione di soldi, allora. Qui si parla della salute della gente. Noi abbiamo 15 positivi su 28 calciatori. Quando si stabilisce il focolaio? Quando in un’azienda vengono trovati dei positivi la chiudono e sottopongono tutti ai tamponi. A noi ci hanno fatto giocare. Mi vergogno”.

Foto: Sito ufficiale Casertana