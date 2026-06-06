D’Agostino conferma: “Mercoledì presenteremo Nesta, allenatore giusto per noi…”

06/06/2026 | 20:39:19

Alessandro Nesta sarà il nuovo allenatore dell’Avellino. Una nostra esclusiva confermata da Giovanni D’Agostino, amministratore unico, durante il match tra i giornalisti campani e il Team Moscati valevole per il 1° Memorial Franco Laudati, disputato al Partenio-Lombardi.

L’amministratore unico del club biancoverde ha parlato ai microfoni di SportChannel: “Tra lunedì e mercoledì presenteremo l’allenatore, la sede del ritiro e il programma delle amichevoli. Giocheremo sicuramente contro Torino e Frosinone, da definire la terza amichevole che non sarà contro la Sambenedettese, ma affronteremo comunque un club di Serie C“.

D’Agostino ha spiegato perché l’Avellino è stato affidato ad Alessandro Nesta: “Di lui ci è piaciuta la fame, la voglia di fare bene in una piazza particolare. Ha una carriera straordinaria da calciatore alle spalle, ma è una persona umile. Ha i parametri giusti per allenare l’Avellino, ecco perché ha vinto la corsa“.

Sulla campagna abbonamenti che partirà lunedì 8 giugno: “Speriamo di ripetere il risultato dell’anno scorso, anche se sarà difficile, perché l’anno scorso abbiamo vinto il campionato e c’erano già tante richieste”.

Foto: Instagram Monza