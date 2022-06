Gareth Bale continuerà la sua carriera in MLS. Come riporta in un tweet (delle ore 16.30) Tom Berger per The Guardian Sports. l‘asso gallese, che non rinnoverà con il Real Madrid, firmerà un contratto di un anno con i Los Angeles FC.

L’esterno d’attacco 32enne, sarà quindi compagno di squadra di Giorgio Chiellini, che ha da poco firmato con i californiani.

Foto: Twitter Real Madrid