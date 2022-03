Dagli USA: offerta di Saudi Media di 2,7 miliardi di sterline per acquistare il Chelsea

Secondo quanto riporta CBS Sports, sarebbe pronta una maxi offerta per l’acquisizione del Chelsea.

Gli interessati sono gli arabi di Saudi Media, il più grande gruppo televisivo e mediatico del Medio Oriente, che avrebbe fatto un’offerta di 2,7 miliardi di sterline per acquistare il Chelsea.

Il Chelsea sta vivendo ore complicate, dopo il blocco imposto dal governo inglese, che ha impedito qualsiasi introito per i blues, dopo la decisione di sospendere Roman Abramovich dalla guida del club.

L’oligarca ha subito il congelamento dei suoi beni nel Regno Unito in seguito all’invasione russa in corso in Ucraina.

Foto: Twitter Chelsea