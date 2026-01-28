Dagasso: “Il Venezia è un club ambizioso. Non vedo l’ora di scendere in campo”

28/01/2026 | 11:19:04

Il nuovo centrocampista del Venezia, Andrea Dagasso, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Il Venezia è un club ambizioso e il progetto che mi ha presentato il direttore Antonelli mi ha convinto fin da subito. Ho percepito immediatamente grande fiducia nei miei confronti. Non ho mai giocato al Penzo, ma nella gara d’andata ho sentito il calore dei tifosi arancioneroverdi e, seguendo spesso la squadra in televisione, ho visto uno stadio sempre gremito. Non vedo l’ora di scendere in campo e vivere quell’atmosfera da giocatore del Venezia”.

Foto: X Venezia