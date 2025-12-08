Daffara, lo manda la Juventus: un altro portiere in rampa di lancio

08/12/2025 | 20:14:02

Nel pomeriggio di Serie B non sono passate inosservate le grandi parate di Giovanni Daffara, classe 2004. Un portiere con le molle, almeno 5 parate sensazionali con un altissimo coefficiente di difficoltà che hanno permesso all’Avellino di strappare un pareggio contro il Venezia. Daffara è l’ennesimo portiere in rampa di lancio, fisico esplosivo e repertorio completo, un ragazzo di 21 anni (compiuti pochi giorni fa) che evidentemente presto attirerà l’attenzione di diversi club di Serie A. Il suo cartellino è di proprietà della Juventus che ha deciso di fargli fare un’esperienza in Irpinia dopo averlo testato a lungo con la Next Gen. Partito a fari spenti alle spalle di Iannarilli, ha approfittato dell’infortunio del collega più esperto per rilevare la maglia di titolare, esibendo un repertorio completo. E il futuro, indipendentemente dalla stagione dell’Avellino, è dalla parte di Daffara.

Foto: sito Avellino