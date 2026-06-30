TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Daffara: il Genoa non c’era, il Parma sì (dal 18 giugno). Operazione in chiusura

30/06/2026 | 14:55:37

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Poche ore fa Giovanni Daffara era stato accostato addirittura al Genoa all’interno di discorsi tutti da sviluppare. Evidentemente una notizia priva di fondamento perché il Parma è al traguardo – come svelato da Gianluigi Longari – per il portiere in uscita dalla Juventus. Un’esclusiva partita lo scorso 18 giugno e che ormai è in chiusura, al punto che Daffara è atteso nelle prossime ore in Emilia. Operazione da 6 milioni più bonus a titolo definitivo, la Juve non avrà una recompra.
Foto: sito Juventus