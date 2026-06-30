Daffara: il Genoa non c’era, il Parma sì (dal 18 giugno). Operazione in chiusura

30/06/2026 | 14:55:37

Poche ore fa Giovanni Daffara era stato accostato addirittura al Genoa all’interno di discorsi tutti da sviluppare. Evidentemente una notizia priva di fondamento perché il Parma è al traguardo – come svelato da Gianluigi Longari – per il portiere in uscita dalla Juventus. Un’esclusiva partita lo scorso 18 giugno e che ormai è in chiusura, al punto che Daffara è atteso nelle prossime ore in Emilia. Operazione da 6 milioni più bonus a titolo definitivo, la Juve non avrà una recompra.

Foto: sito Juventus