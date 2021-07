Da Zola a Capello, i successi italiani a Wembley e la tradizione favorevole contro i “tre leoni”

La finale di Euro 2020 a Wembley vede opposte l’Italia, alla ricerca del secondo trionfo agli Europei dopo quello di 53 anni fa nel 1968, e l’Inghilterra, che non ha mai vinto il titolo ed è alla prima finale, dopo quella dei Mondiali del 1966, poi vinti.

L’Italia ha perso due volte in finale dopo la vittoria di Roma del 1968, con la Francia nel 2000 e nel 2012 con la Spagna. Finora, solo tre squadre hanno vinto i Campionati Europei in casa: Spagna (1964), Italia (1968) e Francia (1984). Portogallo (2004) e Francia (2016) sono arrivati in finale ma hanno perso.

Gli Azzurri hanno raggiunto Spagna e Unione Sovietica a quota quattro finali; solo la Germania ne ha giocate di più, sei.

Nei 27 precedenti tra le due squadre, l‘Italia è in leggero vantaggio con 10 vittorie contro le otto dell’Inghilterra. Gli inglesi hanno segnato 33 gol, due in più degli azzurri. Parlando però di gare ufficiali, l’Inghilterra, su 8 confronti con l’Italia, ha vinto solo una volta, nel 1978.

L’ultimo incrocio tra le due compagini è stato quello a Wembley a maggio 2018 e si è concluso 1-1 in amichevole, con reti di Jamie Vardy al 26′ e Lorenzo Insigne all’87’.

L’ultima sfida ufficiale tra le due squadre si è conclusa con una vittoria dell’Italia per 2-1 nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2014 a Manaus, in Brasile.

Per quanto riguarda gli Europei, ci sono due precedenti agli Europei, con due successi azzurri: l’ultimo, del 2012 a Kiev, agli ottavi di finale vinti dall’Italia per 4-2 ai rigori dopo uno 0-0 nei 120 minuti, la famosa partita del cucchiaio di Pirlo. Henderson, entrato ai supplementari, è l’unico reduce inglese di quell’incontro, mentre Bonucci è quello italiano, visto che Chiellini non giocò quella partita.

L’Italia ha avuto la meglio anche nell’altro precedente a EURO, vincendo 1-0 con gol di Marco Tardelli al 79′ allo Stadio Comunale di Torino alla seconda giornata dell’edizione 1980.

L’Inghilterra non batte l’Italia a livello ufficiale da sei partite (P2 S4), ovvero dal 2-0 a Wembley nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 1978. Si tratta della sua unica vittoria in otto confronti ufficiali con gli azzurri, che hanno raggiunto la fase finale del 1978 a spese dell’Inghilterra avendo vinto la sfida precedente a Roma con lo stesso risultato.

Inoltre, a Wembley l’Inghilterra ha vinto solo una volta contro l’Italia, nel 1977 con gol di Kevin Keegan e Trevor Brooking, poi sono arrivati 2 successi azzurri e 3 pareggi.

Il primo successo, in amichevole, nel 1973, vittoria italiana per 1-0 con gol di Fabio Capello. Poi arrivò il successo del 1997, nelle qualificazioni ai Mondiali di Francia ’98, sempre 1-0, con rete di Zola.

Foto: Twitter Euro 2020