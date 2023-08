Da Zielinski a Gabri Veiga: da venerdì a venerdì, la settimana perfetta del Napoli

È stata la settimana perfetta per il Napoli: da venerdì 11 a venerdì 18, meglio non avrebbe potuto fare. Due venerdì fa la sorprendente notizie di uno Zielinski molto vicino al desiderio di restare a Napoli quando in tanti avevamo sentenziato la sua imminente partenza per l’Arabia. Notizia confermata, adesso si lavora concretamente per il rinnovo del contratto in scadenza con la volontà assoluta del diretto interessato. Una settimana dopo l’operazione Gabri Veiga ormai ai dettagli: giovedì sera vi avevamo svelato la svolta prevista per la notte, adesso non si tratta che aspettare i tempi tecnici. Il Napoli si prepara a mettere su un centrocampo straordinario, sintesi ulteriore della settimana perfetta. E probabilmente manderà a giocherà Gaetano (l’Empoli è pronto, ma il Frosinone spera) oltre a Demme che per ora ha sirene tedesche. Gabri Veiga fiore all’occhiello o panna sulla torta di un mercato che sta per concludersi con il botto. E tra poco esordio in campionato a Frosinone.

Foto: Veiga Instagram