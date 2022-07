Da un club all’altro della città: Bremer è solo l’ultimo di una lunga serie

Bremer alla Juventus è solo l’ultimo di una lunga serie di passaggi tra un calciatore che decide di vestire la maglia dell’altra squadra della città. Prima di lui era stato il turno di Ogbonna, passato nell’estate del 2013, dai granata ai bianconeri. Una cosa insolita ma non impossibile dunque, che divide ancor di più la città e aumenta la rivalità cittadina. Non solo Torino, ma anche Milano e Roma, condividono lo stesso destino del capoluogo piemontese. Ma quando cambiare squadra è considerato alto tradimento? Sicuramente quando il calciatore condivide momenti importanti col club, magari indossando anche la fascia da capitano, alzando qualche trofeo.

Un vero e proprio tradimento a Torino è considerato il passaggio, nell’estate del 1985 di Aldo Serena che dai granata passò ai bianconeri. Serena era di proprietà dell’Inter che lo aveva girato in prestito ai granata per poi venderlo a titolo definitivo ai bianconeri. L’ultimo, in ordine recente è quello avvenuto nell’estate del 2005, quando Federico Balzaretti giurò amore eterno ai granata “Per me è un punto di arrivo, non di partenza. La maglia granata è una seconda pelle” per poi lasciare Torino poche settimane dopo e trasferirsi ai bianconeri.

Al momento la tifoseria granata non si è espressa su Bremer, chissà se verrà considerato un alto tradimento o per riconoscenza sarà accolto tra gli applausi. Solo il campo ci darà la risposta.