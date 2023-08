Un nuovo difensore centrale per Ivan Juric, si tratta di Saba Sazonov, russo naturalizzato georgiano classe 2002 in uscita dalla Dinamo Mosca. Una trattativa anticipata alle 10,02 da Giacomo Morandin sul suo profilo Twitter e poi confermata da diverse fonti. Il Torino prova ad accontentare Juric che ha chiesto rinforzi negli ultimi giorni di mercato, in arrivo Sazonov.

Foto: twitter Torino