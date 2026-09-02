Da Sancho a Benzema: i grandi svincolati ancora sul mercato
02/09/2026 | 13:12:39
Sono tanti i nomi degli svincolati di lusso che possono ancora rappresentare un’opportunità per le squadre che necessitano di colmare alcune lacune. Ecco alcuni dei profili più importanti attualmente ancora liberi sul mercato: Jadon Sancho (18 mln €, valore transfermarkt), Diogo Leite (12 mln €), Yves Bissoum (10 mln €), Ismael Bennacer (8 mln €), Oleksandr Zinchenko (8 mln €), Marcelo Brozovic (8 mln €), Riyad Mahrez (5 mln €), Raphael Guerreiro (5 mln €), Karim Benzema (5 mln €), Daniel Carvajal (4 mln €), Mauro Icardi (4 mln €), Anthony Martial (3,5 mln €), Wilfred Zaha (3,5 mln €), Raheem Sterling (3 mln €), David Alaba (3 mln €), Joselu (2,8 mln €), Paul Pogba (2,5 mln €), Philippe Coutinho (2,5 mln €), Georgino Wijnaldum (2,2 mln €).