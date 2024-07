Da Salerno (ore 23): c’e Martusciello per la panchina

La Salernitana non ha trovato l’accordo con altri allenatori nelle ultime ore. E sta virando su Giovanni Martusciello: secondo quando raccontato alle 23 da TuttoSalernitana l’ex vice di Sarri è in pole per la panchina granata.

Foto: Sito Lazio