Da Salerno: Ikwuemesi sarà il nuovo attaccante di Paulo Sousa

La Salernitana si appresta a regalare un nuovo centravanti a Paulo Sousa. Si tratta di Chukwubuikem Ikwuemesi, punta nigeriana classe 2001 in forza NKCelje. Stando quanto riportato da TuttoSalernitana.com (ore 23.00), l’operazione si dovrebbe sbloccare in nottata e, in questo momento, sono arrivati in sede i documenti da firmare. Il calciatore è già a Salerno e, salvo sorprese, effettuerà domani le visite mediche in città e poi si aggregherà ai compagni.

Foto: Instagram Ikwuemesi