Da Salerno … alla Salernitana: Lautaro, batti un colpo. I numeri del digiuno

Era sempre venerdì sera, ed era sempre contro la Salernitana, quando lo scorso 17 dicembre Lautaro Martinez trovava una rete all’interno del rotondo 0-5 con cui l’Inter riuscì a superare la formazione granata all’Arechi. Un gol che coronava l’ottimo momento di forma del Toro, che trovava la porta per la quinta gara consecutiva disputata, imponendosi come trascinatore di una squadra che esprimeva gioco e risultati, ergendosi ad assoluta favorita per la vittoria dello scudetto.

Questa sera l’Inter tornerà ad affrontare nuovamente la Salernitana, questa volta nella gara di ritorno, ma il clima in casa nerazzurra rivela qualche preoccupazione i più. Da allora Lautaro è rimasto a secco, con un digiuno di otto gare che rappresenta il più lungo da quando ha terminato l’apprendistato e Antonio Conte gli ha dato fiducia elevandolo al rango di titolare. Se guardiamo ai numeri degli scorsi anni, in quattro occasioni il Toro ha mancato l’appuntamento con il gol per cinque partite, ed altre tre volte questo è avvenuto per una partita in meno.

Se i momenti di blackout ci sono stati, dunque, mai erano durati così tanto: la sfida contro la Salernitana può rappresentare l’occasione per chiudere un cerchio aperto proprio all’Arechi. Per aiutare sé stesso, ma anche una squadra che ha faticato a capitalizzare le opportunità costruire: per rilanciare le ambizioni scudetto, serve avere al meglio il suo numero dieci.

Foto: Twitter Inter