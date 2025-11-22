Da Pjanic a Thiago Silva: la nostalgia non sempre trova porte aperte

22/11/2025 | 20:40:42

Troppe supposizioni senza alcun tipo di sbocco, della serie “la nostalgia non sempre trova porte aperte”. E non siamo convinti che la troverà nelle prossime settimane. Il riferimento è a Miralem Pjanic e a Thiago Silva, recentemente accostati a Juventus e Milan per un’operazione amarcord che avrebbe consentito di rispolverare i libri di storia (calcistica) dal cassetto. Tutto questo perché la Juventus cercherebbe un centrocampista e il Milan non disdegnerebbe di aggiungere un nuovo difensore centrale, magari di esperienza. Pjanic, ultima esperienza in Russia, è stato alla Continassa, ma solo per salutare qualche vecchio amico. Mentre Thiago Silva sta bene, benissimo, al Fluminense almeno fino al prossimo giugno quando gli scadrà il contratto, a meno di eventi oggi non prevedibili. Il Milan sarà per lui sempre e soltanto uno straordinario album dei ricordi, per il momento non ci sono altre cose da aggiungere.

Foto: Instagram Pjanic.

English version