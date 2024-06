Da Pisa: Nicolas Viola in città per le visite

Il Pisa deve ancora ufficializzare Pippo Inzaghi, dopo aver raggiunto tutti gli accordi. Ma intanto potrebbe accogliere presto Nicolas Viola: secondo notizie trapelate poco fa proprio da Pisa, dal Quotidiano Sportivo, il centrocampista in scadenza di contratto con il Cagliari sarebbe arrivato in città per svolgere le visite mediche. Viola è un pupillo di Inzaghi dopo la recente esperienza a Benevento.

Foto: Instagram Serie A