Da Pirlo a Rabiot passando per Pogba e Ramsey: Juve, tutti i colpi a parametro zero

La Juve è sempre più una specialista dei colpi a parametro zero. L’ultimo, in ordine cronologico, chiama in causa Adrien Rabiot: il centrocampista classe ’95 lascia il Psg per sposare il progetto bianconero, un’operazione che vi abbiamo anticipato in esclusiva (fin dal 13 giugno). L’ennesimo affare low cost per la Vecchia Signora, l’ultimo di una serie di pregiati parametri zero rivelatisi delle garanzie durante la loro militanza all’ombra della Mole. L’elenco è lungo e parte da lontano: da quel Pirlo strappato nel 2011 al Milan e che ha fatto sterzare la storia recente della Juve. Poi nel 2012 ecco un altro colpo da mille e una notte: Paul Pogba, giovane talento cristallino che lasciava lo United per sposare il progetto targato Conte. Non va dimenticato neppure l’ingaggio a parametro zero di Fernando Llorente, nel 2013. Un anno dopo è stato il turno di Kingsley Coman, strappato al Psg e successivamente ceduto a peso d’oro al Bayern Monaco. Nel 2015 arriva dal Real Madrid a zero Sami Khedira, diventato subito un pilastro dello scacchiere di Max Allegri. La stagione successiva tocca a Dani Alves: il laterale brasiliano saluta il Barcellona e si trasferisce a Torino, sfiorando la Champions a Cardiff. L’estate scorsa i bianconeri hanno piazzato il colpo Emre Can, liberatosi dal Liverpool e reduce da una prima stagione positiva con la maglia bianconera. A luglio toccherà a Ramsey, affare ufficializzato già a gennaio, brillante centrocampista che ha chiuso la sua lunga esperienza all’Arsenal. E insieme al gallese, Sarri potrà contare anche su Adrien Rabiot, l’ultima perla pescata a parametro zero dalla Juve.

Foto: laliganews