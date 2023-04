Da Napoli: possibile posticipo alla domenica della gara con la Salernitana per permettere i festeggiamenti al Maradona

Il Napoli potrebbe vincere, stando all’attuale calendario, il suo terzo scudetto non giocando. Gli azzurri infatti per festeggiare già domenica prossima, devono battere la Salernitana e se la Lazio non vince a San Siro con l’Inter, sono già campioni.

Un caso che può accadere e stando così le cose, il napoli potrebbe festeggiare non in campo, ma davanti alla tv, visto che Napoli-Salernitana è prevista per sabato 29 aprile alle 15, mentre Inter-Lazio domenica 30 alle 12.30.

Secondo quanto riportano fonti dell’Ansa da Napoli, il club e il Comune chiederanno alla Lega di posticipare il derby campano alla domenica alle 15, dopo Inter-Lazio, in modo che, in caso di non vittoria dei laziali e di successo del Napoli, scatterebbe la festa già al Maradona.

Una richiesta, questa, che molto probabilmente verrà accolta.

Foto: Instagram Napoli